Sampdoria, tutti i numeri di Tutino: dall'acquisto all'ingaggio, a quello storico sui gol...

Getty Images

In casa, il giocatore più atteso e coccolato dai tifosi è sicuramente Gennaro. L'attaccante rappresenta il diamante della campagna acquisti blucerchiata, ed è stato caricato anche del ruolo di 'uomo immagine' della nuova Samp: accoglienza da star, numero 10 sulle spalle, il calciatore è arrivato a Genova accompagnato da aspettative altissime, anche perché la società su di lui ha fatto una grossa spesa.Il suo acquisto è stato infatti l'investimento piùdella Blucerchiati Spa, la controllante del club di Manfredi. Al Cosenza, dopo una lunga trattativa molto mediatica, sono andati5 in due tranche da pagare in due anni, nell'estate 2025 e nell'estate 2026. Per il Cosenza inoltre sono previsti ulteriorilegati a gol e presenze, vincolati alla promozione in Serie A dei blucerchiati. Anche il contratto è da massima categoria:comprensivo di bonus, per tre stagioni, con adeguamento in caso di promozione. Logico aspettarsi qualcosa di più.

Sino ad oggi Tutino ha infatti segnato, e Il Secolo XIX mette l'accento anche sui tiri effettuati: uno soltanto nella gara con la Juve Stabia, uno soltanto anche a Modena (quello del gol). In totale, sonogiocati dalla punta ex Parma. In realtà, statisticamente Tutino è in media con il suo storico: l'anno scorso dopo 8 turni aveva all'attivo 2 gol, la terza era arrivata alla 13°, l'anno prima a Parma erano state sempre 2 dopo 8 giornate, idem nel 21/22. L'anno prima, a Salerno, 3.

A cosa sono dovute queste difficoltà del calciatore? Stando al quotidiano, ilcon Sottil è forte e sincero, e l'allenatore starebbe cercando la sua collocazione migliore in campo. Inoltre, il mister lavorerà in questa sosta per avere il suo numero dieci tirato a lucido per Cesena. La sensazione è che Tutino patisca un po' la forte, e sopratuttto che sia ancora alla ricerca della condizione fisica ideale, avendo saltata il ritiro pre-campionato. A Cosenza infatti, da partentene, spesso si allenava a parte senza giocare alle amichevoli. Con la Samp invece l'attaccante ha iniziato la sua avventura il 3 agosto, in amichevole con l'Empoli.