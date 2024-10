Lewandowski al Barcellona: 7 club devono ancora prendere soldi!

Getty Images

Sono passati più di due anni, maSecondo quanto scrive oggi il quotidiano spagnolo As il club blaugranache da contratto devono incassare dal passaggio dell'attaccante polacco classe 1988 dal Bayern Monaco ai giganti catalani, avvenuto nell'estate 2022. Nel dettaglio al Bayern spettano 10,4 milioni nel breve periodo e 10,6 nei prossimi mesi, mentre il Borussia Dortmund deve incassare 78.000 euro a breve e altri 78.000 a partire dal 2025.Gli altri club che devono ancora incassare per Lewandowski sono tutti polacchi e vantano crediti per i diritti di formazione: sono il L(50.000 e 50.000), il(119.000 e 119.000), il(33.000 e 33.000), lo(113.000 e 113.000) e l'(169.000 e 169.000).

Tra i giocatori che il Barcellona deve finire di pagare ci sono anchePer gli ultimi due il Barcellona deve al Betis Siviglia circa 1,5 milioni di euro.