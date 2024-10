Reijnders al centro del Milan, il padre svela: "Ha detto no al Barcellona"

AFP via Getty Images

. Un giocatore che sposta gli equilibri, che fa ripartire la squadra e che può giocare in un doppio ruolo: o davanti alla difesa - dove l'ha schierato spesso Fonseca - o sulla trequarti. Anzi, in nazionale fa la mezz'ala: e quando è coperto da due centrocampisti più difensivi si prende la libertà di avanzare e viene avanti che è una bellezza. In tanti pensano che il suo ruolo ideale sia quello, Fonseca lo sta studiando e il giocatore si adatta alle esigenze della squadra.- Nell'estate 2023 ha voluto fortemente il Milan, rifiutando anche altri top club europei senza batter ciglio. A svelare un retroscena di mercato legato al suo trasferito è stato il papà di Tijani, il signor Martin, che alla testata olandese Algemen Dagblad ha detto: "Ci sono state anche delle richieste da parte di club inglesi, ma con loro ho parlato solo tramite intermediari. Solo con il Barcelllona ho avuto un contatto diretto, parlando con il direttore tecnico Deco. Ho controllato la sua foto profilo per verificare che fosse davvero lui".

- "Chiaramente l'interesse del Barcellona ci ha fatto piacere - continua a raccontare il padre di Reijnders - ma. E prima di accorgersene, sarebbe finito dritto in panchina. Diventando l'ennesimo giocatore che fallisce all'estero". Al Milan invece sta giocando titolare ed è diventato insostituibile: per Fonseca ha caratteristiche uniche, la società l'ha messo al centro del progetto.