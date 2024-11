L'ex Inter Adriano: "Moratti mi propose di andare in clinica, avrei voluto uno schiaffo a Branca"

, ex attaccante dell'Inter dal 2001 al 2009, racconta i retroscena più inediti e scomodi della sua carriera, contraddistinta da diversi momenti bui e dallaLo fa in un'autobiografia dal titolo “La mia più grande paura”. Questi alcuni dei passaggi più delicati: "O perché c'erano i miei amici, o perché non volevo stare in silenzio, pensare a stron****, o dormire. Mi sdraiavo in un angolo senza nemmeno riuscire a sognare. Molte persone usano il calcio come valvola di sfogo, io avevo bisogno di una via di fuga dal calcio”.Una vera e propria dipendenza, acuita dallo stato depressivo in cui l'ex giocatore brasiliano iniziò a versare dopo la prematura scomparsa del padre.: "Mi hanno detto: “Adri, prima di tutto vogliamo dirti una cosa.... In quel momento non capii quella conversazione”.Il racconto diprosegue così: "Hanno detto che avrei dovuto trascorrere del tempo in una clinica di riabilitazione in Svizzera.?", dissi. Ho iniziato a innervosirmi durante la riunione. Quell'idea era assurda. Hai mai visto questo? Un giocatore ricoverato in clinica riabilitativa? Porca put****".Tra gli episodi svelati dall'Imperatore anche: ", quello coi capelli dura parecchi mesi’”.”. Adriano reagì così: “Misi la mano nei pantaloni, tirai fuori un ciuffo di ‘capelli’ e quasi glieli strofinai in faccia. E aggiunsi: ‘Fai un test con questi di capelli, penso che basterà".