L'ex Milan Paulo Fonseca riparte dalla Francia? Primi contatti con l'Olympique Lione

dopo soltanto 5 mesi di lavoro e una serie di oggettive difficoltà con le quali si è presto dovuto confrontare pure il suo successore Sergio Conceiçao,Secondo le indiscrezioni raccolte oggi dal collega di Radio Sportiva Marco Conterio – che trovano conferme in Francia – il tecnico portoghese, reduce dalla clamorosa eliminazione dalla Coppa di Francia per mano del Bourgoin-Jallieu (formazione di quinta divisione) e il successivo pareggio in campionato contro il Tolosa,Nonostante le postazioni Champions distino solo due punti (il quarto che vale i playoff) e tre (dal piazzamento che porta all'accesso diretto), la dura contestazione incassata per mano dei tifosi sta convincendo il patron John Textor a cambiare allenatore per dare la svolta all'ennesima stagione al di sotto delle aspettative.E a prendere piede con forza è stataQuell'uomo è ovviamente Paulo Fonseca, che in virtù della clausola esercitata dal Milan con l'esonero maturato entro i 6 mesi dal giorno della sua nomina, è libero di prendere in considerazione le proposte di altri club. La società rossonera si è impegnata a versare quanto sarebbe spettato al portoghese sino alla conclusione dell'attuale stagione, cancellando le spettanze per l'annata 2025/2026 (e l'opzione per allungare il contratto fino al 2027)., che hanno poi scelto di puntare rispettivamente su Graham Potter e David Moyes.Ore dunque delicate e importantissime per la panchina del(seguito pure dalla Fiorentina)Essendo il Botafogo un altro club della galassia della Eagle Group di Jonh Textor, i circaderivanti dalla cessione del miglior calciatore dell'ultima Libertadores saranno dirottati sui conti dell'OL, chealla conclusione di questo campionato.