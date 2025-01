Milan, Conceiçao ai giocatori: "Prendetevi le vostre responsabilità". È convinto sia il gruppo con meno carattere che ha allenato

Non accenna placarsi la polemica interna scatenata dain casa. La sconfitta contro la Juventus nello scontro diretto per un piazzamento Champions ha aperto una ferita importantissima su cui l'allenatore portoghese ha gettato del sale. Anche nella giornata di ieri, e in vista del fondamentale impegno di Champions League contro il Girona, l'ex-Portoda parte di tutta la squadra, della dirigenza e dell'ambiente. Non ha risparmiato nessuno sabato sera e prima dell'allenamento. Era presente anche il Senior Advisor del fondo RedBird Zlatan Ibrahimovic e anche da lui, riporta il Corriere della Sera, l'allenatore si aspetta di più come impatto motivazionale.

La rabbia c'è, la frustrazione per questa mancanza di fame anche. Sempre secondo il Corriere della Sera, infatti, Conceiçao ha confidato ad amici e fedelissimi di non aver mai allenato una rosa con così poco carattere e con così poca voglia di vincere. È convinto che serva il pugno duro, ma anche dei rinforzi sul mercato che lo aiutino in questa impresa. Un cambiamento è possibile, ma i limiti di questo progetto, oggi, sono stati tutti messi a nudo.