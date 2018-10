Continua la nona giornata di Liga: dopo gli anticipi di ieri, che hanno evidenziato la crisi del Real Madrid e il ritorno al successo del Barcellona ( il quale ha però perso Messi per infortunio ), oggi sono in programma quattro partite. Si parte alle 12 con la sfida salvezza tra Rayo Vallecano e Getafe, alle 16.15 c'è il derby basco tra Eibar e Athletic Bilbao. Alle 18.30 l'Espanyol è di scena contro l'Huesca, cprossimo avversario del Milan in Europa League, e Valladolid.