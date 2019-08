Barcellona e Real Madrid sono già scesi in campo, con risultati diversi: i catalani hanno perso sul campo dell'Athletic Bilbao, i madrileni hanno superato il Celta Vigo. Oggi è il turno della terza grande favorita alla vittoria della Liga, l'Atletico Madrid, che farà il suo esordio in campionato al Wanda Metropolitano alle 22 contro il Getafe. Attesa per il debutto di Joao Felix, che ha impressionato nelle amichevoli estive giocate dai Colchoneros, come ad esempio contro la Juve. Apre la giornata alle 17 la partita tra Alaves e Levante, mentre alle 19 sarà il turno del nuovo Siviglia di Lopetegui, impegnato in trasferta contro l'Espanyol. Alle 21 invece in campo l'altro club di Siviglia, il Betis, che ospita al "Benito Villamarin" il Valladolid.