Dopo il pareggio di ieri del Marsiglia contro lo Strasburgo e i due anticipi del venerdì con le vittorie di Psg e Lille,. Con un sinistro potente da dentro l'area, il classe 2002, in dieci per quasi tutta la partita per l'espulsione dell'ex romanista Nzonzi.​ Gol al debutto da titolare per Mara, per il Rennes sfuma la possibilità di agganciare Lens e Marsiglia in zona Europa League.- A proposito d'Europa: alle 21 va in scena un grande classico del calcio francese, scontro diretto per un posto in Champions tra Monaco e Lione, divise da 4 punti e con- Alle 15: vincono rispettivamente 4-1 col Brest e 2-0 con l'Angers. 2-2 tra Nimes e Reims, il Dijon già retrocesso in Ligue 2 perde 1-5 contro il Metz. Alle 17.05 Montpellier-Saint Etienne.