AFP via Getty Images

. Nel corso della sfida valevole per la nona giornata del campionato francese, sul risultato di 0-0, Malick Fofana crossa verso il secondo palo e sul pallone si avventa, il quale viene sbilanciato in area di rigore da un centrocampista dell'Auxerre con un intervento irregolare. Il direttore di gara decide di assegnare il calcio di rinvio perché la palla è uscita. Dopo qualche istante, però, l'arbitro fa cenno di aspettare in quanto è in contatto con il Var.Accerchiato dai giocatori dell'Auxerre, dopo diversi minuti,. Si scatenano, così, grandi polemiche perché i giocatori dell'AJA affermano che prima di assegnare il rigore, il gioco era stato fermato perché la palla era uscita.

Secondo l’articolo 559 del regolamento della LFP, se questa richiesta dovesse essere fondata, potrebbero esserci i presupposti per far ripetere la sfida (poi terminata con il risultato di 2-2).Queste le parole del capitano Jubal rilasciate sulla vicenda ai microfoni di DAZN: "La palla esce. Il problema è che l'arbitro fischia prima. Lui fischia, noi ci fermiamo. C'è contatto in area, lui dice che c'è rigore. Secondo me è lui che fischia prima e stop. Gliel'ho chiesto, ma sa benissimo di aver fischiato prima, vedremo come andrà".