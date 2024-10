AFP/Getty Images

Montpellier, ufficiale: esonerato l'armeno Der Zakarian dopo lo 0-5 col Marsiglia di De Zerbi

Redazione CM

un' ora fa



Michel Der Zakarian non è più l'allenatore del Montpellier. Il tecnico armeno è stato esonerato dopo la sconfitta di domenica sera in casa per 5-0 contro il Marsiglia allenato dall'italiano Roberto De Zerbi. Le reti portano le firme di Wahi su rigore, Harit, Hojbjerg, Greenwood e Luis Henrique.



I padroni di casa, rimasti in dieci uomini per l'espulsione di Dzodic al 64', sono ultimi in classifica con 4 punti raccolti nelle prime 8 giornate di campionato come l'Angers.

Invece l'OM è in terza posizione a quota 17, 3 lunghezze in meno dalla coppia di testa formata da Paris Saint-Germain e Monaco.