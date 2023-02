Prosegue la 24ª giornata di Ligue 1, con sette partite in programma in questa domenica. Apre alle 13 il Paris Saint-Germain: dopo le tre sconfitte di fila tra campionato, Coppa di Francia e Champions League, la squadra di Galtier ospita al Parco dei Principi un Lille in piena lotta per un posto in Europa.



Alle 15 quattro incontri. Il Monaco terzo in classifica non vuole fermarsi e fa visita al Brest. Dopo due sconfitte consecutive, il Rennes prova a rialzarsi contro il Clermont. Il Lorient cerca un colpo per l'Europa contro un Ajaccio in piena lotta retrocessione, scontro diretto per la salvezza anche tra Troyes e Montpellier.



Alle 17.05 il Lens prova a ritrovare il successo contro il Nantes, reduce dal pareggio in casa della Juventus nell'andata dei playoff di Europa League.



Chiude il programma alle 20.45 il Marsiglia: impegno in trasferta per l'OM sul campo del Tolosa.