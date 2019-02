Dopo la settimana di coppe, con l'arrivo del weekend tornano in campo i massimi campionati europei. Si comincia questa sera, con gli anticipi della 25esima giornata di Ligue 1 in programma: apre alle 19 Nimes-Dijon, sfida tra i tranquilli padroni di casa in serie positiva da due giornate e i pericolanti ospiti, a secco da due turni e con solo un punto sulla zona retrocessione. Alle 20.45 poi il Lione riceve il Guingamp, nella riedizione della sfida di Coppa di Francia vinta settimana scorsa dagli uomini di Genesio, a campi invertiti: l'OL necessita dei tre punti dopo il ko di Nizza per inseguire il secondo posto occupato dal Lille e mantenere a distanza il Montpellier quarto, mentre l'En Avant è ultimo a meno sei dalla salvezza e ha perso le ultime tre gare.