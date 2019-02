Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, termina oggi con ben sei partite la 24esima giornata di Ligue 1. Si comincia alle 15 con tre gare: in campo il Monaco di Jardim, che dopo essere tornato alla vittoria nell'ultimo turno cerca importanti punti salvezza a Montpellier, con i padroni di casa in serie positiva da quattro gare e a solo un punto dalla zona Europa. Come cerca punti salvezza il Nantes, a secco di vittorie da quattro giornate, che riceve alla Beaujoire un tranquillo Nimes, a più dodici sulla zona rossa: prima del match ci saranno celebrazioni per ricordare Emiliano Sala, il cui corpo è stato rinvenuto dopo l'incidente aereo di due settimane fa. I bretoni hanno ritirato la maglia numero 9 in suo onore. Alla stessa ora in campo anche il Reims, reduce da un periodo d'oro con sette risultati utili consecutivi (quattro vittorie e tre pari) che lo ha portato all'ottavo posto, a meno tre dall'Europa League, che ospita il Tolosa, a secco da due gare. Alle 17 due gare: il Lille secondo e reduce da quattro vittorie di fila vuole difendere gli attacchi alla piazza d'onore nella trasferta di Guingamp, contro il fanalino di coda del campionato, reduce da due ko di fila e a meno quattro dalla salvezza. Il Saint Etienne quarto, a secco di vittorie da due gare, deve difendere invece l'Europa nel match di Rennes, contro una squadra che può ancora sognare le Coppe. Chiude alle 21 il posticipo dell'Allianz Riviera tra il Nizza e il Lione: i rossoneri pensano all'Europa League, l'OL non perde il Ligue 1 dal 5 dicembre (cinque vittorie e tre pareggi) e vuole continuare a tallonare il Lille.