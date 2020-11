Dopo i due anticipi di ieri sera con la vittoria del Bordeaux sul Rennes e il 3-2 del Monaco sul Psg ( QUI i video dei gol),. Sul piatto tre punti importanti in chiave salvezza, con i padroni di casa a +2 sul Saint Etienne. Entrambe le squadre non stanno attraversando un momento positivo: il Brest ha vinto l'ultima partita prima della sosta ma prima del successo con il Lille aveva perso tre gare di fila; gli ospiti vengono da sei sconfitte nelle ultime sei partite e cercano la svolta. L'altra gara in programma oggi tra Marsiglia e Nizza è stata rinviata per un focolaio Covid negli ospiti, tra i quali ci sono più di 10 giocatori positivi.