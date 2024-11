Lille-Juventus, le pagelle di CM: David-Vlahovic botta e risposta. Giuntoli, hai visto Zhegrova?

AFP or licensors

– Si riconferma uno dei valori aggiunti di questo Lille– Fuori ruolo, deve mettere una toppa all’emergenza del Lille, a tratti ci riesce ma spesso è Yildiz ad avere la meglio– Qualche imprecisione di troppo fa tremare le gambe ai suoi– Nessuna sbavatura– Soffre Conceicao, tante volte va in apneaDall’80’ Bakker sv– Gamba e polmoni a servizio della squadra, fin troppo generoso quando stende Conceicao– Palla a terra e testa alta, ragiona e fa girare i suoi

– Fa girare la testa a Cabal, fa riempire pagine di appunti – le ennesime -, agli scout della JuventusNon è sempre nel vivo del giocoDal 54– Non riesce a dare qualcosa in più al centrocampo francese– Quando accelera semina il panico– Cinico, freddo, letale. Quello che deve essere un numero nove in una serata di Champions– Il suo Lille è cinico nello sfruttare le occasioni e bravo a sopperire all’emergenza– Fulminato da David, ma a tu per tu può farci poco.

– Primo tempo da dimenticare. Poi fa quella cavalcata che porta al rigore e capisci perché per questa Juventus è insostituibile– Solido, preciso, puntuale. Quello che serve quando tutto intorno sembra sbandare.– Troppo goffo per essere vero nel goal di David. Sbaglia tempi e modo dell’intervento, sbaglia tutto ed è un errore pesante.– Non fa tutto male, anzi. Ma nell’uno contro uno con Zhegrova esce sconfitto ed è un duello che ha un peso specifico importante nell’economia del match.Dal 67’– Senza particolari ansie, ordinato.

– Fa sempre la cosa giusta per ripulire il pallone, per trasformare l’azione da difensiva in offensiva, per sporcare il possesso avversario. Fa sempre la cosa giusta, stop.– A volte in versione Udinese, a volte con il freno a mano tirato. E a volte potrebbe essere più puntuale nel dare una mano a Cabal.Dal 67’– Mette quella gamba che stava venendo a mancare in mezzo– Eh, non è mica semplice. Perché su un piatto della bilancia ci sono tanti palloni persi e dribbling non riusciti. Ma dall’altra c’è il rigore conquistato che non è poco. Ne esce una sufficienza e un ringraziamento. Nelle notti europee Chico è decisivo.

– C’è la sfortuna dei goal annullati, ma c’è soprattutto uno stato di forma non ottimale e una continua ricerca, per nulla fruttuosa -, della miglior posizione in campo.– E’ la risposta a tinte bianconere di Zhegrova. Non replica la notte del Bernabeu di Delpierana memoria, ma la sua è una prestazione di importanza e incidenza notevole.Dall’80sv– E’ dentro al gioco, è pericoloso, concentrato e affamato. È anche glaciale nel trasformare il rigore: prestazione di spessore, ennesima risposta alle tante critiche che gli piovono addosso.

Dal 67’– Non gli riesce di farsi rimpiangere dai suoi ex tifosi.All.- Una buona Juve che crea occasioni e per larghi tratti è padrona del match. Ma ci sono anche le amnesie difensive e una gestione dei cambi che non convince del tutto. In ogni caso, un buon punto su un campo per nulla semplice.