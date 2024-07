L’Inter cerca un difensore: Hermoso prima scelta, contatto per Buongiorno

AFP via Getty Images

Una richiesta di informazioni, per adesso niente di più, ma che lascia presupporre come l’stia ragionando sull’ipotesi di potersi muovere in qualche modo., agente del calciatore, all’uscita della sede nerazzurra, dove si era recato per parlare di. Conferme sono arrivate anche dai piani alti di viale della Liberazione, dove però hanno trattato l’argomento con maggiore leggerezza.

LE PAROLE DI GIUSEPPE RISO DOPO L'INCONTRO CON L'INTER

La cosa certificata è una:, a sinistra come vice Federico Dimarco., ma allo stesso modo sembra per adesso una strada non percorribile, un po’ per l’alto prezzo del cartellino del calciatore, un po’ perché, con cui però non c’è ancora l’accordo. E allora tutto assume anche un po’ le sembianze di un tentativo messo in atto per spingere il Napoli ad affrettare i tempi, con l’Inter sullo sfondo che se dovesse piazzare una cessione potrebbe entrare in corsa per Buongiorno. Per adesso non c’è niente di strutturato, ma l’Inter cerca un difensore, probabilmente a prezzi contenuti, se non dovesse uscire nessuno. In questo sensoclasse '95 svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava all'Atletico Madrid, lo spagnolo mancino è il preferito della dirigenza nerazzurra per il ruolo di braccetto.