L’Inter conferma la fiducia a Sanchez e rimanda l’addio del cileno

Pasquale Guarro

Il calciomercato è materia difficile da trattare, visto che tutto può cambiare da un momento all’altro. Pensate, per esempio, alla controversa storia tra l’Inter e Sanchez, con il club nerazzurro che in estate ha scelto di riportarsi in casa il calciatore cileno, dopo che solo dodici mesi prima lo aveva scaricato pagandogli addirittura la buonuscita. Poi è successo che il rendimento di Correa è precipitato più in basso di quanto si potesse mai immaginare e a quel punto l’unica cosa fattibile, in un regime di totale attenzione ai costi, era alzare la cornetta e riaccogliere Sanchez.



Questo però è già il passato, nel frattempo c’è stato di mezzo un intero girone di andata in cui il cileno ha faticato a mettersi in mostra. Un po’ anche perché nel frattempo è esploso Thuram, che per l’intero girone d’andata non ha mai mostrato segnali di stanchezza ma che nelle ultime partite ha fisiologicamente rallentato, come normale che sia dopo una serie infinita di prestazioni con il piede a tavoletta sull’acceleratore. È adesso che Inzaghi avrà bisogno di Sanchez e forse è anche per questo che l’Inter continua a smentire la voce, sempre più insistente, di un addio del cileno in questa sessione invernale di calciomercato.



In un recente dialogo, l’Inter ha rinnovato la propria stima al calciatore specificandogli che non intende privarsene a gennaio. Dal canto suo, Sanchez si sta allenando senza mostrare alcun segnale di insofferenza. Per adesso nulla lascia intendere che nel giro di un anno possa consumarsi quello che sarebbe il secondo addio anticipato tra il club nerazzurro e l’attaccante cileno. Per adesso, quindi, si registrano solo smentite, sia lato club che lato calciatore. Il per adesso però rimane d’obbligo, visto a cosa ci hanno abituato Sanchez e l’Inter.