L’Inter in Champions si sente a casa: Marotta fissa l’obiettivo, Inzaghi è più prudente

La nuova Champions è alle porte e domani, entro la mezzanotte, sarà tempo di consegnare le liste alla Uefa., che due anni fa aveva battuto i nerazzurri nella finale di Istanbul, ma faticando parecchio.perché una finale giocata alla pari con il City porta in dote tanta consapevolezza in più e infatti, l’Inter che si presentava alla stagione 23/24, si mostrava profondamente diversa da quella della stagione precedente. Con un piglio diverso anche in Champions, visto che l’eliminazione subita ai rigori contro l’Atletico Madrid è stata figlia dei numerosi sprechi della gara d’andata a San Siro, più che di una prestazione sbagliata.

Iniziativa che sicuramente, mentre anche quest’estate i nerazzurri hanno dovuto adattarsi e stringere la cinghia.partendo dal presupposto che con le sue dichiarazioni, il presidente ha voluto anche dare merito al lavoro svolto da Inzaghi in questi anni:perché siamo l'Inter e dobbiamo essere ambiziosi. Poi non bisogna confondere ambizione e arroganza, ma dobbiamo invece difendere la nostra storia, cui non appartiene l’arroganza ma voglia di fare bene. L'ambizione deriva dal valore della squadra, abbiamo grande qualità e una storia che ci impone di dover sempre far bene. Se non ci riusciremo vorrà dire che gli altri sono stati più bravi di noi".

Marotta ha parlato di sogni e ambizioni, di storia da rispettare e diCome sempre, Inzaghi ha accettato la sfida, ben consapevole del fatto che all’Inter si vive ogni giorno di pressioni e nuovi obiettivi da raggiungere.che va oltre certe dinamiche di mercato. Marotta sogna, Inzaghi lo guarda un po’ indispettito perché preferisce lavorare lontano da certi proclami. Normali dinamiche tra allenatore e dirigenza, ma di fatto i nerazzurri hanno dimostrato sul campo di avere le capacità per giocare una Champions di alto livello.