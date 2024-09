Inter, Dimarco punta più di Lautaro? La costruzione di Inzaghi e il motivo per cui il vice-Bastoni era la priorità

DIMARCO PUNTA - Chi ha avuto modo di guardare attentamente la sfida vinta per 4-0 a San Siro contro l'Atalanta avrà notato come l'esterno italiano, spesso e volentieri, si sia ritrovato in posizioni di campo non sue risultando spesso e volentieri il più avanzato o quasi degli 11 interisti accanto a Marcus Thuram come si può notare ad esempio in questo sviluppo condiviso da Fabrizio Biasin. E sì, se in passato abbiamo visto spesso i braccetti ritrovarsi nel giropalla a centrocampo e i centrocampisti accanto a Sommer in costruzione, quella di Dimarco è in realtà una novità