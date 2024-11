L'Inter Miami di Messi perde con Atlanta ed è fuori dalla corsa al titolo MLS

AFP via Getty Images

Leo Messi segna ed è migliore in campo, ma le giocate della Pulce non bastano all'Inter Miami per evitare la sconfitta contro Atlanta.: si qualificava alla fase successiva la squadra che vinceva due partite delle tre previste, l'Inter Miami ha vinto la prima e ha perso le altre due. E così è uscita dalla corsa per il titolo, nonostante fosse la grande favorita e avesse chiuso la regular season al primo posto.- L'Inter Miami era passata in vantaggio dopo 17 minuti con un gol di Rojas, ma Atlanta l'ha ribaltata subito in due minuti grazie a una doppietta di Thiaré tra il 19' e il 21'., ma a un quarto d'ora dalla fine il polacco classe '99 Slisz ha eliminato l'Inter Miami qualificando la sua squadra al prossimo turno.

- Con il gol che ha chiuso la stagione 2024. Nel palmarès americano ci sono due trofei che vanno aggiunti ai mille conquistati con il Barcellona: 1 Leagues Cup e 1 Supporter's Shield conquistata quest'anno. Sfuma la vittoria dell'MLS, ci riproveranno l'anno prossimo.