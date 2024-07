L'Inter si è mossa meglio di tutte, manca solo un vice Bastoni. Juventus, solo i babbei pensano che basti cambiare allenatore

ATALANTA

Trionfo sul Bayer Leverkusen e quarto posto. Non banale la conferma di Gasperini. Mercato in entrata efficace con Zaniolo, Godfrey e Sulemana. Soffrirà la Champions, forse. Ma l’anno scorso ha gestito benissimo anche la Coppa Italia, oltre all’Europa League: non c’è motivo per preoccuparsi. I bookmakers la considerano pochissimo in chiave scudetto: sbagliano.