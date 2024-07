Juventus, tutti i no di Chiesa: Giuntoli lavora a uno scambio con Raspadori

Redazione Calciomercato

. Nella giornata di ieri è avvenuto il primo faccia a faccia tra Federico e il tecnico Thiago Motta, un summit interlocutorio che non ha spostato quasi nulla rispetto alle posizioni prese ormai da qualche settimana.. La preferenza sarebbe per un’esperienza all’estero ma in un campionato top. Ecco perché Fede ha cestinato la proposta del Besiktas che aveva proprio la regia di Ramadani. Così come quella dell’Al Ahli: non bastano 15 milioni all’anno per ottenere il via libera di Chiesa.

Una soluzione interessante porta a Londra dove c’è ile decideranno presto, probabilmente già nelle prossime ore, se avviare o meno una trattativa concreta. E la Juve? Giuntoli attende segnali concrete dagli agenti del ragazzo. Il direttore sportivo bianconero, una volta chiusa la missione per Todibo,. Difficile ma non impossibile.