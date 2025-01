L'Inter non perde la partita, ma perde un'occasione: la gestione di Lautaro è particolare

Redazione Calciomercato

C'erano state due fiammate, primae poi, e due assist, primae poi ancora Dimarco; due fiammate per riscaldare San Siro in una notte di freddo intensissimo con un'Inter che non aveva iniziato la partita in maniera esattamente intensa eppure l'aveva ribaltata. Poi è arrivata la doccia gelata nel secondo tempo con il, sul cross che è stato corretto e addomesticato da Orsolini,, che si è trovato sulla traiettoria del tiro del bolognese. Dimarco e Barella che pure erano stati tra i migliori in campo.Finisce così con un 2-2, esattamente come l'anno scorso. E sulla panchina del Bologna c’era Thiago Motta, non ancora Mister X in chiaroscuro, cioè in bianconero. Con ancora Inzaghi simbolo del “made in Italy” e l’altro allenatore che si chiama Italiano. Sembra quasi un gioco a far pari in tutto, nei giochi di parole e nelle giocate di campo. Ma pari non doveva essere, perché l’Inter aveva la partita in mano e l’ha buttata via. Quasi come in Supercoppa. Quasi. Almeno stavolta è finita X. Una partita che poteva consentire all'Inter di avvicinare notevolmente il Napoli per sfruttare poi un weekend che sulla carta sembra favorevole alla squadra diAnche perché di brillante c'è stato soprattutto. Son piccoli particolari, piccoli dettagli: non è certo il caso di fare un processo all'Inter, ma è giusto dire che ha perso un'occasione per avvicinarsi al Napoli.Pagelle in sintesi. Due mesi e un pezzetto, per la precisione a 73 giorni dall’ultima esultanza sotto la curva,appunto è tornato ad urlare a braccia alzate. Già da tempo aveva ricominciato con le buone prestazioni, ma certo con il gol è tutta un’altra cosa. Il capitano ha guidato la pattuglia dei suoi fedelissimi. Quelli che da qualche anno raccolgono il “best of” della squadra di Simone Inzaghi. Per esempio, meraviglioso. Ma anchee soprattutto, almeno fino alla mezza incertezza del pallone lasciato a Orsolini e poi alla rasoiata di Holm.Altre appunti sparsi:sufficiente ma non è Calhanoglu, ovvio. Si sapeva.appena ordinato,poco incisivo.Ultima parentesi: l'arbitrotra i peggiori in campo, ma non è una novità.