L'Inter procede col rinnovo Lautaro, ma i tempi non saranno brevi

Pasquale Guarro

Tutto procede come da programma, al di là di qualche previsione un po’ troppo ottimistica che aveva lasciato immaginare a una conclusione più rapida. La verità è che i dialoghi tra Inter e Lautaro procedono, la trattativa è alle battute finali, è vero, con qualcosa che però rimane ancora da limare. Qualche settimana fa il suo agente, Alejandro Camano, è stato a Milano e quando è ripartito non aveva sicuramente tra le mani il rinnovo firmato. E a chi gli ha chiesto qualcosa riguardo al suo assistito, ha semplicemente risposto che mancava ancora qualche dettaglio.



LE CIFRE - Un qualcosa di cui probabilmente dovranno nuovamente parlare di persona, visto che Camano prevede di dover tornare presto a Milano. L’accordo non è di quelli banali, Lautaro disintegrerà il tetto massimo del monte ingaggi stabilito da Zhang e questo basta a far capire quanto i nerazzurri tengano alla sua permanenza. Il 10 non sarà solo il suo numero di maglia, ma anche il corrispettivo economico che gli sarà garantito per ogni stagione, visto che il nuovo accordo prevede proprio un contratto da 10 milioni di euro all’anno.



LE TEMPISTICHE - Non rimane che attendere, le parti sono in contatto e la volontà comune è quella di brindare presto per il nuovo accordo, ma non è assolutamente detto che la firma arrivi già entro gennaio. All’orizzonte non c’è niente di imminente anche perché l’Inter adesso è chiamata al mese più intenso della stagione, con di mezzo la Supercoppa da giocare in Arabia. Tutte le energie verranno dirottate al campo, ma di sicuro il rinnovo di Lautaro non passerà in secondo piano e questo il calciatore lo sa bene.