L'Inter ritrova Conte: i meriti e i limiti del grande ex. Ha cambiato a modo suo la storia nerazzurra

Sono passati ormai 3 anni e mezzo da quando in un caldo pomeriggio di maggio,- e sicuramente dietro il pagamento di una lauta buonauscita -o con un anno di anticipo sull'allora scadenza contrattuale. L'allenatore salentino nella San Siro nerazzurra non ha più messo piede e quello di domenica sera a partire dalle 20.45 con ildiventato nel frattempo suo, saràche nella storia nerazzurra ha avuto. Del resto esisteva un'Inter prima di Conte e una sicuramente diversa dopo il suo addio.

Sono stati 7 milioni i milioni pattuiti con la buonauscita, alta considerando il singolo anno di contratto rimasto, ma nonostante tutto e quel pranzo "rabbioso" in un noto ristorante della brianza che portò alla firma dell'addio,"FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte. Tutto il Club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro Club".

"Rimarrà nella storia del club" una frase inevitabilmente vera data la conquista del 19esimo scudetto, ma che in realtà può andare ben oltre quel titolo vinto che mancava da tempo.nella crescita dell'intero mondo nerazzurro. Se con Luciano Spalletti in panchina l'Inter era riuscita a ricostruire una dimensione quantomento eruopea (con il ritorno in Champions quantomeno fortunoso), con l'ex-Juventus il passo avanti e decisivo è stato finalmente completato. Conteper costruire una rosa iper-competitiva (celebri le "minacce" di dimissioni in caso di mancato acquisto di Lukaku),nella gestione della quotidianità, ha inculcato nei giocatori e in tutto l'ambiente lache si era dispersa nell'immediato post-triplete. Del resto lui stesso anche ora che è a Napoli,

Una frase che sottolinea i suoi metodi, ma chemai dimenticato anche dagli stessi tifosi interisti. Conte rivendica a distanza una grandezza creata e che prima non c'era, sottolinea sempre e comunque anche a mezzo stampa le difficoltà che lui e solo lui deve poter gestire. Un esempio?a Napoli, bensì del 2019 all'Inter dopo la sconfitta di Champions contro il Borussia Dortmund in cui usò Barella e Sensi come esempio di un mercato "troppo inesperto". Da quicon Brozovic e anche quello più celebre con Lautaro ("I calci mettiteli nel c... fenomeno") tutto finalizzato a vincere sia chiaro, ma a che prezzo?

E poi c'è il limite più grande ovveroe che, proseguendo con il suo lavoro, avrebbe magari ottenuto anche più di quanto fatto oggi da Simone Inzaghi.dopo la vittoria dello scudetto e dopo la cessione di Hakimi (e con quella solo paventata di Lukaku ndr.) è stato il punto che piùPerché accanto alle tante cose buone, rimarranno per sempre nel suo cv nerazzurro anche le altre negative. Conte è sempre stato così, vincente ma divisivo. Lo sarà anche domenica quando tornerà a San Siro da avversario.