L'Inter tratta Martinez, il Genoa cambia idea sulla contropartita tecnica: le ultime

Pasquale Guarro

40 minuti fa

La trattativa per Jopep Martinez dal Genoa all'Inter va ancora sbloccata, attualmente c'è un piccolo stallo che riguarda la contropartita da inserire all'interno dell'operazione. Il resto è tutto chiarissimo, Inter e Genoa sono anche d'accordo sul valore da attribuire al portiere spagnolo, di poco inferiore ai 20 milioni di euro. L'unico nodo, per l'appunto, riguarda il calciatore che dovrebbe percorrere la Milano-Genova.



LA CONTROPARTITA TECNICA - I nerazzurri avrebbero voluto inserire l'attaccante uruguaiano Martin Satriano all'interno dell'operazione, ma né il Genoa e né Satriano stesso sembrano convinti di accettare. Anzi, i rossoblù hanno individuato a comunicato la propria preferenza facendo il nome di Gaetano Oristanio, talentuoso 2002 che ha giocato l'ultima stagione in prestito a Cagliari. L'Inter ci sta pensando, ma vorrebbe continuare a mantenere il possesso del cartellino del calciatore. Le prossime ore saranno decisive.