Inter, entra nel vivo la trattativa per Josep Martinez: le ultime

- un giocatore che nel corso della prossima stagione sostituisca Emil Audero nel ruolo di prima alternativa al titolare Yann Sommer ma coi margini di crescita per diventare l’erede a partire dall’annata sportiva 2025/2026 -. Dopo aver sondato la pista (la più gradita) che conduceva al brasiliano dell’Athletico Paranaense Bento,Protagonista negli ultimi due campionati, prima in Serie B e poi in A, con la maglia del Grifone, il classe ‘99 è al momento la prima scelta, più del numero uno dell’Udinese Maduka Okoye, che costerebbe di meno ma che non convince appieno dal punto di vista tecnico.Pur essendo rimasta estremamente soddisfatta dal livello di rendimento, affidabilità e carisma mostrata nel suo primo anno italiano,, che il prossimo 17 dicembre compirà 36 anni. Il profilo che mette tutti d’accordo in Viale della Liberazione è quello diInsieme al nome dell’attaccante classe 2001, reduce da una stagione vissuta in prestito al Brest (33 presenze e 4 reti in Ligue 1),, che nell’ultimo campionato di Serie B ha indossato la maglia della Sampdoria, collezionando 6 gol in 22 partite e raggiungendo i playoff.a Martinez, portiere particolarmente apprezzato dall’allenatore Alberto Gilardino anche per la sua capacità di disimpegnarsi coi piedi,Cresciuto calcisticamente nel Barcellona e passato attraverso le esperienze al Las Palmas e al Lipsia, l’estremo difensore spagnolo ha un contratto fino a giugno 2025, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. E’ lui la prima scelta dell’Inter per il dopo Sommer: la trattativa per Josep Martinez entra nel vivo.