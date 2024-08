L'Inter tratta Palacios: cosa manca per chiudere l'ultimo colpo e perché i nerazzurri l'hanno scelto

PERCHE' E' PERFETTO PER INZAGHI

I numeri giustificano la scelta di Simone Inzaghi tra i papabili: tra i difensori del massimo campionato argentino, Palacios è primo per duelli vinti (l'Inter gioca con le marcature), quarto per tackle e quinto per azioni difensive efficaci. Niente male, ma sono le statistiche offensive a balzare all'occhio, proprio come quelle di Bastoni. Non tanto in zona-gol, quanto in fase di partecipazione alla manovra: primo, sempre tra i difensori in Argentina, in attacchi efficaci, dribbling e falli subiti, secondo in progressioni e lunghezza media dei passaggi, terzo per accelerazioni e cross verso l'area avversaria. Un perfetto erede per il numero 95.

