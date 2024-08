Sacchi e Capello sulla Serie A: "Inter la più completa, pericolo appagamento. Milan la più vicina delle inseguitrici"

Getty Images

Due decani della panchina del calcio italiano, Arrigoe Fabio, hanno espresso i loro pareri sulla Serie A che comincia oggi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: si parte dal ct azzurro di USA '94."Non vedo punti deboli nell'Inter. Sarebbe un problema se i giocatori credessero di essere già arrivati al traguardo e non ci mettessero le stesse forza volontà della passata stagione. Ma non credo che succederà. L’Inter, se riuscirà a fare un altro salto in avanti sul piano del gioco, è a cavallo".- "Milan, Juve e Napoli. Dal Milan mi aspetto che faccia più pressing quando non è in possesso del pallone e che poi sappia muoversi in velocità aggredendo gli spazi. Questo bisogna fare se si vuole essere una squadra moderna. La Juve ha intrapreso un nuovo corso, sono curioso di vedere all’opera Thiago Motta. Riuscirà a confermarsi? Il Napoli ha ancora bisogno di lavorare sul mercato per completare la squadra".

Quindi la parola passa a: "All'Inter forse manca un centrale che possa giocare al posto di Acerbi, che ha notevole intelligenza tattica e guida bene la difesa, Per il resto, è ancora la squadra più attrezzata. Bisogna vedere se i trascinatori dell'anno dello Scudetto (Lautaro, Barella, Calhanoglu) hanno ancora la voglia di spingere tutti i compagni alla vittoria. Non è una cosa scontata. E comunque la distanza con le rivali non sarà abissale"."Il Milan è la formazione che può accorciare i tempi per tornare a vincere. Il problema è il filtro a centrocampo; troppo spesso quando i rossoneri perdevano palla l'anno scorso, gli avversari arrivavano in porta. E' successo anche nel Trofeo Berlusconi, hanno preso Fofana per questo. A Conte servono Lukaku e altri rinforzi, le prime giornate daranno qualche indicazione per il Napoli. La Juve ha mandato via giocatori importanti ed escluso Chiesa dal progetto. E' arrivato un allenatore nuovo con idee chiare ma bisogna vedere se queste idee sono sufficienti e se i nuovi giocatori meritano la maglia".