L'Inter vede in quota il titolo di campione d'inverno, derby nerazzurro con l'Atalanta per il miglior attacco

Getty Images

Se in vetta alla classifica didominano equilibrio e incertezza, con le prime sei squadre racchiuse in due punti, i bookmaker hanno le idee molto più chiare per il titolo di campione d'inverno: in lavagna è duello Inter-Napoli, con i nerazzurri in vantaggio, a 1,80, e la capolista partenopea in scia a 2,15. Completano il podio dei favoriti, a 6. Seguono le due sorprese della stagione: la Lazio, a 8, e la Fiorentina, a 20, reduci rispettivamente da quattro e cinque vittorie consecutive. Si sale a 30 per il colpo del Milan, settimo, a otto punti dal primo posto, ancora incapace di trovare continuità.

Gli 11 gol in campionato dell'attuale capocannoniere Mateo Retegui trascinano l'Atalanta nelle quote per il miglior attacco: i bergamaschi – con 31 reti in 12 giornate – agguantano l'Inter in pole a 1,85, contro il 3,50 del mese scorso. Avanzano anche la Lazio, a 7,50, e la Fiorentina, a 8, sulla spinta degli otto centri di Moise Kean, secondo in classifica marcatori. Perdono invece terreno il Napoli, passato da 5 a 8, la Juventus, a 10, e soprattutto il Milan, salito dai 3,75 di ottobre agli attuali 10. Tre squadre dall'ottimo potenziale offensivo, mostrato però a corrente alternata. Con soli sette gol subiti, la Juventus si conferma invece miglior difesa in campionato e in lavagna, a 1,55. Si avvicina però il Napoli, sceso da 3,50 a 2,40 e con un passivo di nove reti, mentre sale da 2,15 a 4,50 la quota dell'Inter. Più staccate la Fiorentina, a 9, e la coppia Atalanta-Milan a 15. Avanza da 50 a 30 la sorpresa Empoli, terza miglior difesa della Serie A con soli nove gol incassati.