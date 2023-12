. Hanno ragione a crederci, perché se il risultato è tutto, come sosteneva la buonanima di Boniperti, il secondo è il primo degli sconfitti (altra sua massima, peraltro poco memorabile, ma lo diceva anche Enzo Ferrari)., così possono concentrarsi sulla rimonta scudetto (meno nove dopo appena quindici giornate)., che la Juventus non ha le coppe e che, dopo essersi scottati due anni fa, quando lo scudetto lo vinse il Milan, adesso hanno paura anche dell’acqua fredda.Invece, se c’è uno che la squadra l’ha migliorata e la sta è proprio l’allenatore piacentino. Sia perché l’Inter ha il miglior attacco (37 gol fatti) e la migliore difesa (7 gol subiti), sia per come tritura ogni avversario che le si pone di fronte.Al Napoli, che la Juve ha battuto in casa con il solito gol di Gatti (gli attaccanti non segnano più), aveva contrapposto una tripletta in trasferta. Il bello, dunque, è che questa Inter segna ed entusiasma, vince e travolge, cresce e non si ferma.che una squadra con due organici di livello assoluto può affrontare serenamente.