Getty Images

è stato il grande ospite di Champions Lounge (salottino di approfondimento calcistico in onda ogni giovedì sul canale Twitch dedicato con Fabio Cordella, Sabrina Uccello e Marco Giordano).ha dichiarato: "Per noi brasilianiIo e lui siamo stati insieme tante volte, non solo come calciatore ma anche come uomo è stato sempre un fratello più grande. È stato bellissimo stare con lui".

Ho fatto la cosa che mi piaceva di più e grazie a Dio ci sono riuscito, giocare è la cosa che più amavo al mondo.Ho pensato alla cosa più facile e veloce da fare, ed è arrivato.tanti giocatori sono bravi. Il calcio è sempre bello, non importa la partita o dove sei. Sempre ti fa emozionare, sognare. Il calcio è bello, non importa dove sei. Per meanche in allenamento mi ha sempre messo in difficoltà, uno dei più forti. Poi

. Il terzino destro sarebbe, il sinistro. I due centrali sono Paoloe Rafa. Come play, mentre i due interni di centrocampo sarebberoe Andrea. Il 10 non sarei io, sarebbe Leo. I due davanti invece".in squadra. Anche quando giocavo al Barcellona contro il Milan, mi chiamavano e mi davano affetto. Quando poi sono arrivato, è stato in crescendo. Li amo molto. Io eNon ho avuto alcun problema con lui., mi piace vederlo giocare".

e di tanti altri. Ha fatto tante cose bellissime per il calcio.Vederlo giocare è un piacere.Noi perciò siamo lì a guardarlo e fare il tifo, affinché faccia il bene del calcio e del Barcellona. Ha qualità e noi"Io pensavo solo a giocare, mio fratello si occupava del resto. Io ho giocato dovunque sognassi di giocare".

, quando ero in Messico ancora a giocare. L'affare in quel momento era difficile però. L'Inter comunque è una grandissima squadra, quindi è sempre un piacere quando c'è una proposta da un club così. La Juventus? L'ho vista giocare a Sion, siamo andati a vedere una partita insieme a Dinho. Io, che ha una bellissima storia".