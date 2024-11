Getty Images

Italia, Cambiaso: "La mia crescita merito della Juve di Motta? C'è anche tanto di Allegri"

Andrea Cambiaso, esterno della Nazionale e della Juventus, parla in mixed zone dopo Italia-Francia 1-3: l'esterno è stato l'autore dell'unico gol degli Azzurri.



OCCASIONE SPRECATA - "C'è dispiacere perché avevamo una grande occasione e non l'abbiamo sfruttata".



CRESCITA - "Quanto c'è della Juve di Motta nella mia crescita? C'è anche tanto della Juve di Max. Sto crescendo di anno in anno e sto cercando di prendere quanto c'è di buono da tutte le persone che mi circondano. Lo sto facendo bene e devo continuare così".



RUOLO PREFERITO? - "Non c'è un ruolo dove mi trovo meglio. Mi trovo meglio in mezzo al campo a relazionarmi con i compagni e cercare di aiutarli nelle posizioni giuste".



Ai microfoni della Rai, il giocatore ha poi aggiunto:



LA FIRMA - "Nella ripresa, a parte la punizione, non hanno fatto nulla. Abbiamo creato tanto, Moise ha impegnato Maignan. Ma la prestazione per me c'è stata alla grande".



BILANCIO - "Lasciando perdere l'Europeo, il bilancio è positivo. Dopo quella parentesi ci siamo ripresi, queste partite sono state fatte bene, siamo giovani, continuiamo così".