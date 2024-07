L'Inter vuole Kiwior: contatti con l'Arsenal

Getty Images

guarda al mercato dei difensori centrali con due rinnovate certezze. La prima è che profili alla Hermoso, centrale spagnolo classe 1995 e quindi 29enne, non sono più ritenuti prioritari nonostante siano a parametro zero. La seconda è che se ci dovrà essere investimento, sarà su giocatori futuribili e di conseguenza rivendibili. Ed è da qui che sono ripartiti nella giornata di ieri i contatti e le valutazioni per chi sostituirà, almeno numericamente nella rosa, Tajon Buchanan.L'infortunio dell'esterno canadese ha convinto la dirigenza interista a tornare sul mercato senza fretta, ma con la volontà di regalare anon tanto un esterno puro, per quello c'è già Carlos Augusto, bensìche possa alternarsi con Alessandro Bastoni nella ormai inossidabile linea a 3. Questo giocatore dovrà essere giovane, con une possibilmente conche siano quanto più contenuti possibile.

E fra i profili sondati in queste ore che rientrano in questi parametri c'è sicuramente Jakub Kiwior. Centrale difensivo polacco classe 2000 ha vissuto in Italia un anno e mezzo allo Spezia (2021-2023) prima di essere acquistato dall'Arsenal a gennaio per circa 20 milioni di euro. Sa già giocare a tre, sa già giocare da braccetto e a Londra non ha mai trovato un ruolo da titolare indiscusso con Arteta in panchina. L'Inter, secondo Sportitalia, ha già contattato l'Arsenal per capire la possibilità di intavolare un'operazione in prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni, ma ci sarà da lavorare perché, almeno finora, da Londra non è arrivata l'apertura a questa formula.

Kiwior non piace solo ai nerazzurri. Su di lui da tempo hanno messo gli occhi anche la, che sfumato Calafiori proprio in direzione Arsenal sta cercando un centrale mancino da aggiungere alla rosa, il, che lo voleva già a gennaio come alternativa a Tomori e Thiaw prima di riprendere Gabbia, e anche ilche sta rivoluzionando la difesa per Antonio Conte. Nessuna è mai arrivata a formulare un'offerta concreta e a titolo definitivo per lui. La battaglia per Kiwior è ancora aperta.