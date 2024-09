Lione come il Manchester United: i risultati non arrivano, tagliati tra i 70 e i 90 dipendenti

AFP via Getty Images

Non solo la sconfitta patita contro il Marsiglia di De Zerbi nonostante la superiorità numerica:, tra posizioni effettivamente a rischio (73) e dipendenti che saranno alla fine riassegnati (una ventina).L’agenzia francese AFP spiega che il direttore generale del Lione, Laurent Prud’homme, ha presentato questo progetto ai dipendenti, ricordando che. Inoltre, dal 2019/20 il club non gioca la Champions League, che evidentemente era imprescindibile per continuare con la medesima mole di impiegati.

Una cosa simile è già successa di recente al: 250 persone hanno perso il lavoro per via della necessità dei Red Devils di continuare a pagare gli stipendi dei calciatori in un decennio che ha visto il club di Old Trafford vincere pochissimi trofei e mancare spesso l'accesso alla Champions.