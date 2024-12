Lione pieno di debiti, ma a gennaio arriva Thiago Almada

Getty Images

e non sentirli o quasi. Il Lione rischia la retrocessione in Ligue 2 a fine stagione per il pesante passivo di bilancio (LEGGI QUI) , ma intanto centra comunque un bel colpo di mercato in vista del prossimo: l'imprenditore statunitense John Textor, che possiede pure il Crystal Palace in Inghilterra e il Racing White Daring Molenbeek in Belgio.Thiago Almada è un, nel mercato invernale del 2022 si trasferisce per 14,5 milioni di euro al club statunitense dell'Atlanta, che poi la scorsa estate lo cede per 19,50 milioni di euro al Botafogo, dove vince il campionato brasiliano e la Copa Libertadores., il social network di Elon Musk. Thiago Almada ora è pronto al grande salto nel calcio europeo.