AFP via Getty Images

Guai grossi, grossissimi per l', come lo conosciamo in Italia. Lo storico club francese è stato infatti. Questo significa che c'è una via d'uscita, ma non sarà piacevole per i sostenitori della squadra che è stata di Juninho Pernambucano e Karim Benzema., e dovrà farlo con una condizione da oggi nota urbi et orbi di grande difficoltà. Sarà difficile, quindi, strappare prezzi adeguati anche per i calciatori migliori della rosa.

Il fondo Textor, proprietario del club, ha ammesso. Dopo quella dichiarazione il club è stato costretto a presentarsi davanti al DCNG, che non è stato convinto dalle argomentazioni del club ed ha adottato queste misure durissime. "L'incontro è andato bene. Ho fiducia nei nostri numeri - ha detto Textor qualche giorno fa prima di lanciare un'accusa poco velata al Psg - "Penso che la DNCG sia indipendente dalle pressioni, ma abbiamo molti nemici nel consiglio d'amministrazione della lega, anche un grande club del Qatar"

Nel Lione militano tanti giocatori di grande livello come, il protagonista degli ultimi Europei, Gifte le vecchie conoscenze del nostro calcio(ex Roma e Fiorentina) e(ex Venezia, in estate vicino all'Inter). Più il centrocampista, già accostato in passato a squadre come la Lazio. Chissà che non ci possano essere spiragli per gennaio...