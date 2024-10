Lipsia-Juventus, le pagelle di CM: Vlahovic risponde ai critici, Kalulu decisivo. Conceicao, ma cosa hai fatto?

Simone Gervasio

La sassata di Sesko è una preghiera esaudita. DiGre copre tutto il resto, fino a quel tocco malandrino. La mano gli scappa, è rosso, ed è un danno.- Diligente. Non c'è altro termine, e c'era tanta pressione pure stavolta. Simons però parte a sprazzi, ed è pure per merito suo (dal 61': gomito largo, rigore che ci sta. Inizio shock, da cui quasi non si riprende).Serviva una dormita per prendere gol, e la dormita è arrivata. No, non bene. Spesso in ritardo. Molto più spesso impacciato. Poi la chiusura all'ottantesimo: determinante. Poi quella all'ottantacinque: pazzesca.

- Tanta forza per Gleison: ne avrà bisogno (dal 6'non fa rimpiangere niente e nessuno. Anzi: copre il campo e chiude con intelligenza, dando sicurezza nel momento più complicato)Errorucci sparsi, quello principale è in compartecipazione con Kalulu: Sesko taglia in due la difesa come un coltello spacca in due il burro.Primo tempo al piccolo trotto, secondo iniziato alla grande con quel tocco per Koop che quasi cambia la partita. Alto e basso. Mai realmente continuo.Sliding doors. Quando tutto va storto, per gli altri, per Fagioli proprio no. Era capitato da queste parti, agli Europei. E' capitato pure in questa gara, con la maglia della Juve. Migliore in campo tra i bianconeri: qualità d'altro livello.

Stop muscolare: abituiamoci (dal 12': un gol da perdere il fiato).Va bene la sfortuna, ma inizia a essere un problema se Koop non si stappa. Anzi: se fa proprio questi errori. C'è un alone di negativitàUna serata che lo fa sentire piccolo, piccolissimo. Due giocate belle, poi si ferma a guardare gli altri (dal 61': ottime cose, tutte in serie. Palla al piede, nelle uscite, con le mani).Si è stappato. Ha risposto. E' stato importante in una notte da Champions. E cosa deve fare, di più? Il suo percorso da trascinatore è appena a metà: la continuità sarà una dolce conseguenza.

Punti alla mano, il Lipsia ha più occasioni clamorose, ma la Juve gioca oggettivamente meglio. Sì, può dirsi soddisfatto. Sì, può persino definirsi sfortunato. Non si può non essere felicissimi dell'atteggiamento della squadra.Errorino sul gol di Vlahovic? Forse.Da sinistra parte Conceicao, e non ce n'è. Non ce n'è praticamente mai (dall'87's.v.)Duello con Vlahovic, a più riprese. Si può dire: l'ha perso.L'arbitro lo grazia come fosse il suo migliore amico. E la sua partita migliora.

Non benissimo, ma con ambizione palla al piede. Certo, avesse spinto un po' di più... sarebbero stati guai per la Juventus.Giocatore interessante: non sarà stata la serata da ricordare, ma ha cambiato marcia al Lipsia (dal 46': a proposito di marcia, non la ingrana sempre).Partita di sostanza, e molto pragmatica. Il migliore, lì in mezzo (dall'87'sv).Il Lipsia va poco dal suo lato, e lui non fa niente per prendersi responsabilità Dal 75'6: prova a sparigliare le carte).

Ragazzi, che talento. Corre, crea, sfrutta gli spazi. Gemma.Non avrà trovato il gol, ma è stato tutto quello che un attaccante deve essere. Onnipresente. E bello da vedere.La sfida dei nove: non poteva essere altrimenti. Il primo gol è sensazionale, il secondo è un rigore glaciale in un momento cruciale. Fortissimo.Sfrutta l'hype del momento, ed è solo quello. La Juve è un'altra roba: merita tutto ciò che torna.