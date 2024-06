Lisztes, il figlio d'arte che ha stregato Moncada e il Milan: l'Ungheria di Rossi per emulare Szoboszlai

Redazione Calciomercato

Lo sa bene. No, non l'ex centrocampista ungherese di Ferencvaros, Stoccarda e Werder Brema, attuale allenatore del Soroksar, in patria: bensì il primogenito,figlio d'arte con lo stesso nome del padre, giàper la prossima stagione.- Chi ha seguito la Conference League ha potuto vederea lungon già questa estate, nella doppia sfida agli ungheresi ai gironi, conclusasi con due pareggi.condivide non solo il nome, ma anche le movenze con il papà, due volte campione d'Ungheria e miglior calciatore della sua nazione nel 2002: cresciuto nelladove ha mosso i primi passi anche il padre, è dotato dioltre ad esserecon i suoi 183 centimetri. Fantasista di piede destro, all'occorrenza può giocare da esterno sia a destra che a sinistra.

- L'Eintracht lo ha rilevato per, battendo la concorrenza, oltre che del Milan, di, grazie anche all'esperienza del padre in Bundesliga: il campionato tedesco aveva accolto anche Dominik, l'altrodel calcio magiaro, passato da Lipsia prima del grande salto al Liverpool. Passato dalla squadra B ai professionisti nella scorsa stagione, ha concluso l'annata con, confermandosi anche in Europa: prima l'Under 21, poi la nazionale A del nostro Rossi hanno deciso di puntare su di lui e sui suoi geni da predestinato.@AleDigio89