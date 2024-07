L'Italia Under 19 difende il titolo: ecco i 20 di Corradi, Camarda e Pafundi i gioielli

Getty Images

Un anno dopo la festa contro il Portogallo,In Irlanda del Nord il gruppo guidato dal tecnico Bernardo Corradi è chiamato a confermarsi in una (nella migliore delle ipotesi) 15 giorni di full immersion contro i milgiori talenti che il calcio europeo può offrire. Corradi ha scelto i suoi 20 scudieri che l'11 lulgio si sono radunati a roma per poi volare a Belfast.L'Italia arriva a questo Europeo dopo un percorso in crescita. Dopo la vittoria con il Liechtenstein è arrivata la sconfitta con la Svizzera e il pari 2-2 con la Svezia in extremis con la doppietta di Pafundi che ci ha fatto accedere alla fase Elite organizzata in Italia a Lignano Sabbiadoro e in cui sono invece arrivate 3 vittorie su 3 con Scozia, Repubblica Ceca e Georgia con un totale di 10 gol fatti 1 segnati.

Le stelle più lucenti nonché le più chiacchierate sono inevitabilmente due e sono l'attaccante del Milan,e quello del Losanna, ma in prestito dall'Udinese,. Ma scopriamoli tutti, uno per uno.