L'Italia Under 21 fa sette gol a San Marino: poker di Esposito

Getty Images

Una partita senza storia quella tra l'Italia Under 21 e San Marino. Come prevedibile, gli Azzurrini hanno portato a casa una larga vittoria nella gara di qualificazione all'Europeo in programma in Slovacchia nel 2025., attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter e in prestito allo Spezia; quattro delle sette reti dell'Italia sono sue, gli altri marcatori sono stati Bove (Fiorentina) e Raimondo (Venezia), oltre a un autogol degli avversari.

- Con questa vittoria l'Italia sale a 18 punti nel gruppo A di qualificazione a Euro 2025,. Tra cinque giorni gli Azzurrini affronteranno la Norvegia seconda nel girone a 15 punti; più indietro Irlanda (13), Lettonia e Turchia (7), chiude il gruppo il San Marino con 0 unti e 42 gol subiti in otto gare.