Francia, Mbappé: "L'Italia non ha giocato bene a Euro 2024? Nemmeno noi. Il conflitto salariale con il PSG..."

AFP via Getty Images

Ladebutta contro l'in, al Parco dei Principi di Parigi va in scena una sfida valida per la prima giornata della fase a gironi. Bleus e Azzurri sono inseriti nel gruppo 1 della Lega A, con Belgio e Israele.Alla vigilia della partita, il capitano della Francia e attaccante del Real Madridè intervenuto in conferenza stampa: "A Madrid sta andando molto bene, abbiamo già vinto un trofeo e ho realizzato dei gol. Ora sono concentrato sulla Nazionale".- "Atmosfera diversa ora che sono tornato? "No, sono andato via da poco e non percepisco differenze. Magari succederà con il passare del tempo".

- "Il mio naso non è più rotto, quindi va già meglio rispetto agli Europei".- "A Madrid sto giocando davanti, ma per me non cambia molto: posso giocare in tutti e tre i ruoli davanti, poi è il mister a scegliere".- "Sicuramente un effetto particolare, ho solo grandi ricordi legati a questo stadio in cui ho trascorso tanti anni della mia carriera. Per quanto riguarda l'atmosfera non mi aspetto nulla di particolare, ciò che conta è vincere".

- "Ora sto guardando avanti, gli Europei sono alle spalle e dopo l'eliminazione ho voltato pagina. Sono stato triste certo, ma ho pensato subito al futuro".- "Sono a un punto della vita e della mia carriera in cui non penso troppo alle valutazioni delle altre persone. Io arrivo, gioco e cerco sempre di dare il meglio, la migliore versione possibile per la nazionale. Adoro questa maglia. Poi nel calcio non si può soddisfare tutti, le discussioni vanno lasciate andare perché ci saranno sempre dei commenti".

- "Io mi sento molto bene e sono felice. Gioco a calcio, gioco tutte le partite ed è fantastico. Gioco dove ho sempre voluto giocare, attualmente nella mia vita ci sono solo cose positive. Lo scorso anno mi interessava solo vincere e ho ancora oggi questo stato d'animo, detesto la sconfitta e oggi cerco di dare il meglio per il Real Madrid e per la Francia".- "Per noi non c'è nulla di più importante della nazionale francese, questa competizione l'abbiamo già vinta e non c'è stata una reazione straordinaria. Invece quando l'abbiamo persa è stata la fine del mondo... Non so cosa dire: è una partita e bisogna vincere. Vincemmo a Milano e a fine partita non ho neanche percepito la vittoria di un trofeo. Invece prima del Mondiale 2022 l'abbiamo perso e tutti ci hanno detto: 'Che vergogna..." E' importante iniziare questa selezione col piede giusto e vincere la partita".

- "No. Forse è dovuto all'età, ma ho capito che non c'è alcuna rivincita da prendere. Ciò che è successo lo scorso anno mi aiuterà a non commettere gli stessi errori in questa stagione, voglio migliorare ed evolvermi".- "Sono felice per lui. Prima di essere un ottimo giocatore è un bravissimo ragazzo e gli auguro tutto il meglio. Spero lo risparmierete nelle critiche quando le cose non andranno al meglio: è un bravo ragazzo con un grande potenziale e gioca in una squadra molto forte. Ciò che sta facendo è il top e questa è un'ottima notizia per tutti".

- "Se ho parlato con Donnarumma? No, lo farò stasera. L'Italia non ha giocato bene, ma neanche noi abbiamo giocato bene. L'Italia resta sempre una delle migliori squadre e Francia-Italia resta sempre una delle partite più seguite. Hanno giocatori di grandi qualità e ci prepariamo alla loro migliore versione così come noi cercheremo di mettere in mostra la nostra migliore versione".- "Forse, forse, forse...".- "Ho fatto degli esami al Real Madrid e mi hanno detto che non era necessario operarmi, riesco a respirare bene".

- "Dico che del PSG ho solo bei ricordi, auguro il meglio".