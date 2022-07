Poi qualcuno dirà che Juric non doveva lamentarsi direttamente con Cairo, come da accusa di Vagnati. Ma sono dettagli. Oggi la domanda è un’altra. Il Torino, una delle società più gloriose d’Italia, una delle più amate anche oltre il proprio tifo, può andare avanti come se nulla fosse accaduto? Come se la verità fosse quella imbellettata e circolata in queste ore?C’è forse chi pensa che quel “testa di c…” cui allude Vagnati non sia Cairo?Il video mostra chiaramente chi tra Vagnati e Juric ha perso la testa. E chi ha perso la testa non può guidare una struttura delicata e complessa come la parte tecnica di una squadra di calcio.Ogni ora che passa è un’ora di troppo.L’hotel è grande, ma in maggioranza occupato dallo staff del Toro. In un dettaglio del video a un certo punto si nota come chi sta filmando, cerchi di nascondersi, tirandosi indietro, sul balcone. Quanto è malizioso pensare non a un turista ma a un componente dello stesso staff granata? Il Toro sa anche questo e sa anche perché eventualmente c’è chi ha voluto che tutti sapessimo.Fare il presidente del Toro non è mai stata una cosa semplice.l’ultimo grande e rimpianto presidente granata. Poi è stato quasi tutto un susseguirsi di faccendieri e improvvisati, con alcuni che hanno anche sfiorato la galera e altri che invece l’hanno proprio conosciuta, fino al fallimento del 2005 e all’arrivo di Urbano Cairo, all’epoca già affermato imprenditore nella comunicazione, e da allora, un passo dopo l’altro e forse anche grazie alla popolarità che il calcio regala, diventato un vero numero 1 in Italia, presidente anche del gruppo editoriale dei 2 più diffusi quotidiani, la Gazzetta e il Corriere, che (forse non casualmente) hanno derubricato lo scontro da far west a semplice discussione, dando sulle loro pagine più spazio al raffazzonato tentativo di spiegazione di Vagnati che al fatto vero e proprio.Nei 10 campionati consecutivi disputati in Serie A, il miglior risultato sono stati 2 settimi posti, l’ultimo nel 2019, cui sono seguiti due deprimenti piazzamenti al 16esimo e 17esimo posto, prima del decimo della scorsa stagione, la prima con Juric e Vagnati alla guida tecnica.I tifosi contestano a Cairo non già la cessione di Bremer o non aver rinnovato il contratto a Belotti (che anzi nella vicenda di cuore granata ne ha messo molto poco) ma non averli ancora sostituiti. Loro e tutti gli altri che nel frattempo non ci sono più, rispetto a maggio.Licenziare Vagnati e dare personalmente l’annuncio dei primi acquisti, sarebbe stato il modo migliore per andare oltre lo scazzo e oltre il video. Se un maestro della comunicazione come Cairo non l’ha fatto, significa che il Toro è davvero in un momento difficile della sua tribolatissima storia.@GianniVisnadi