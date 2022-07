Hanno litigato Davide Vagnati e Ivan Juric, ma a uscirne male da questa vicenda è tutto il Torino. Non solo il dt, non solo il tecnico, che pure ci hanno messo del loro con una sceneggiata nel parcheggio dell'hotel visibile agli occhi di tutti coloro presenti nella struttura. I panni sporchi si lavano in casa, si dice, ma in questo caso sono stati lavati in pubblico, di fronte a tutti. E se non fosse intervenuto il team manager Marco Pellegri (l’unico dei protagonisti della vicenda che per davvero ne esce bene) a mettersi in mezzo ai due contendenti, a cercare di separarli, chissà ora come sarebbe finita.



In tutto ciò fa notizia il presidente Urbano Cairo, che di natura è interventista ed è sempre pronto, nel bene e nel male, a mettere la faccia nelle diverse situazioni, che è rimasto defilato, in silenzio, nonostante sia stato tirato in ballo nella lite con un epiteto non proprio edificante. Non ha rilasciato una dichiarazione al momento, nessuna presa di posizione, nessun tentativo di gettare acqua sul fuoco. Ha lasciato che fosse uno dei diritti interessati, Vagnati, a presentarsi in TV e provare a chiarire: sarebbe stato però meglio sentire la voce dello stesso Cairo, una presa di posizione ufficiale su una vicenda imbarazzante per tutta la società.