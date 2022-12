Il conto alla rovescia sta per terminare; domanihanno l'appuntamento con la storia. Vincere il Mondiale, 36 anni dopo l'ultima volta. Nel mezzo, due finali (1990, 2014), entrambe perse. L'attesa di un'intera nazione che sta vivendo con la solita passione che li contraddistingue queste ultime ore prima del fischio d'inizio.​E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez. Scaloni in conferenza stampa: "La partita di domani è tra Argentina e Francia, oltre Messi e Mbappé. Ci sono molti giocatori di entrambe le squadre per definire la gara oltre loro due. Sappiamo chiaramente la partita che dobbiamo giocare.È normale ricevere critiche. Ma bisogna pensare alla partita di domani, non alle critiche. Bisognerà pensare minuto per minuto. Sono partite che possono cambiare da un momento all’altro e dobbiamo essere pronti.Martinez in conferenza stampa: "In Brasile dicevano che i favoriti erano loro, adesso dicono che è la Francia. Abbiamo il vantaggio di avere i migliori del mondo. Non è stata una strada facile ma avevamo detto che avremmo fatto tutto per giocare la finale.Non mancano alcuni dubbi per Scaloni che potrebbe riproporre il 4-4-2 schierato contro la Croazia con Alvarez - ormai preferito a Lautaro Martinez - accanto a Messi. In questo caso, la coppia di centrocampo sarebbe composta ancora da Paredes ed Enzo Fernandez.