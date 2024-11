Liverpool-Bayer Leverkusen: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

, che si disputerà tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre. Ad Anfield,– unica squadra a punteggio pieno insieme all’Aston Villa e vittorioso nell’ultimo turno di campionato contro il Brighton (2-1) -dopo tre gare, ma reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate di campionato (vs Werder Brema e Stoccarda).

Partita: Liverpool-Bayer LeverkusenData: martedì 5 novembreOrario: 21:00Canali TV: Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 255Streaming TV: Sky Go, Now TV: Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Núñez, Gakpo. All. Slot: Hradecky; Tah, Tapsoba, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface. All. Xabi Alonso.– Il Liverpool dovrebbe cambiare il meno possibile rispetto all’ultimo impegno di Champions League vinto in casa di un’altra avversaria tedesca, il Lipsia di Marco Rose. Arne Slot non potrà ancora fare affidamento su Diogo Jota, Alisson, Elliott e Chiesa, già assenti alla Red Bull Arena. Assenze pesanti anche per Xabi Alonso, che non avrà a disposizione Amine Adlì, out fino a inizio 2025, ma anche Nordi Mukiele, uscito malconcio in Bundesliga contro lo Stoccarda.

– La sfida sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport. Si vedrà sui canali Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 255.- Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l'alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.