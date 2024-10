Liverpool-Bologna 2-0, le pagelle di CM: Ndoye vivace, Beukema-Lucumi super. Salah dominatore

Getty Images

E’ troppo dentro la porta sul gol di Mac Allister, per il resto tiene abbastanza in piedi la baracca nella serata più dura.Rischia il pateracchio in avvio, ma la salva. Non perfetto sull’1-0, involontario muro al 32’ sulla zuccata di Orso in avanti.Annulla Nunez, compreso un gran movimento per metterlo in offside evitando il 2-0. Gran partita contro il suo ex tecnico Slot, è tra i migliori. (dal 17’ stQualche affanno contro Diogo Jota)Anche per lui gara di spessore: attento, preciso, dà battaglia e spesso ne esce vincitore.

Prima e dopo i due gol, pareva aver preso le misure a Salah. Ma sull’1-0 gli dà troppo spazio e sul 2-0 viene freddato. Quando attacca è pericoloso.Un buon filtrante per Ndoye sul palo, tatticamente con il suo pressing alto risulta importante.Mette ordine, è tra i pochi a conoscere la platea e si vede: tampona falle, finché può. (dal 34’ stFisicamente e sul ritmo va sotto, nettamente. Si perde il taglio di Mac Allister sull’1-0. Alisson gli mura il tiro al 34’, strozzandogli l’urlo in gola: poteva calciare meglio. (dal 17’ stEntra e fa legna, va vicino a conquistare un rigore)

Il primo tiro finisce nella Kop. Gira a vuoto dietro a Robertson. Grave l’errore a inizio ripresa quando va di piatto anzichè di collo, facilitando il lavoro di Alisson.Primo guizzo bolognese dopo 9 minuti con un gran gol, vanificato dall’offside. Poi, però, ad eccezione di un giallo a Van Dijk, si ferma lì. (dal 34’ stIl migliore. Stavolta lo fermano i legni e non gli errori di mira: traversa, con deviazione, alla mezz’ora. Palo esterno poco dopo. Rogna vera. Ma è argento vivo che scuote la difesa di Slot. (dal 34’ st

Primi minuti molto complessi, poi l’emozione passa e il Bologna gioca una signora partita contro una squadra molto più forte. Chissà cosa sarebbe successo trovando un 1-1 che sarebbe anche stato meritato. Tiene a lungo testa ai Reds e la partita in gioco: una base da cui ripartire.Mura il Bologna a più riprese: paratona su Urbanski con la mano di richiamo a cementare il vantaggio.Patisce le pene dell’inferno contro Ndoye, che gli scappa spesso (dal 41’ st Bradley sv)Storie tese con Beukema su un corner, con Dallinga non suda troppo.

Spende un giallo ingenuo su Dallinga, che poi gli crea pochi problemi.Sulle sue discese Orsolini insegue, lui controlla il 7 senza tanti affanni. (dal 26’ stFa buona guardia, spende un giallo nel finale)Grimaldello che spesso entra nel cuore della trequarti rossoblù. E fa male.Il suo gol sblocca la gara e probabilmente regala ai Reds anche un po’ di illusione che sia una passeggiata. Non lo sarà, ma l’inserimento è perfetto.Dominatore. Assist per il vantaggio di Mac Allister, poi il sigillo che la chiude con un sinistro a giro memorabile. Quando vede il Bologna è ancora più letale del solito, sesto gol in quattro incroci.

Orchestra le giocate dei Reds tra le linee, con qualità ma senza costanza nei novanta minuti. (dal 41’ stTanta velocità a mettere in crisi Posch, anche se non sempre accompagnata dalla concretezza. Però crea pericoli. (dal 27’ st Gakpo 6 Dopo le meraviglie contro il Milan, finale in controllo)Non la vede mai. Un gol in offside e nient’altro, stritolato dai due centrali del Bologna (dal 16’ stNon al meglio, subentra e prova a seminare scompiglio)Vince, senza convincere. Buon avvio, poi forse i suoi si illudono e devono ringraziare legni e Alisson per non dover ricostruire il vantaggio.