Primaper Federico. Ilha incluso l’exnella lista dei 23 che sono partiti per l’Italia dove nella serata diaffronteranno ilnel primo turno del girone unico della nuova Champions League.Si tratta di una prima volta per l’ala che, trasferitosi in estate in Inghilterra, non ha ancora debuttato in maglia Reds. Dopo una lunga estate trascorsa prima con la deludente spedizione azzurra aglie poi ai margini della formazione diventata di, Chiesa ha scelto una nuova avventura. Con l’azzurro, il Liverpool è partito dal John Lennon Airport nel pomeriggio di lunedì. In serata parlerà il nuovo allenatore, successore di Klopp,atteso in conferenza stampa.

Questi i: Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Diaz, Szoboszlai, Nunez, Mac Allister, Salah, Chiesa, Jones, Gakpo, Jota, Tsimikas, Robertson, Gravenberch, Jaros, Kelleher, Alexander-Arnold, Quansah, Morton, Bradley.Nonostante la prima convocazione,essendosi allenato solo poche volte con il suo nuovo club. In attacco confermato il tridente condalla panchina partiràmentre per l'italiano difficilmente potrebbero esserci i primi scampoli in campo.