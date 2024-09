Getty Images

Eurorivale Milan: il Liverpool cade in casa col Nottingham Forest, decide un ex Chelsea

Redazione CM

26 minuti fa



Prima sconfitta stagionale per il Liverpool di Arne Slot, che perde 1-0 in casa col Nottingham Forest nella quarta giornata di campionato nella Premier League inglese. Decide un gol di Hudson-Odoi (ex Chelsea), entrato in campo dalla panchina.



I Reds restano così fermi a 9 punti in classifica, frutto delle precedenti vittorie contro Ipswich, Brentford e Manchester United con 7 gol fatti e zero subiti.

Martedì sera con calcio d'inizio alle ore 21 il Liverpool gioca contro il Milan a San Siro nella prima giornata della nuova Champions League.